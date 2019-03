Nice bouclée, Gilets jaunes éparpillés et Sentinelle mobilisée : à quoi s’attendre pour l'acte 19?

Plusieurs autres "appels nationaux" ont donc été lancés dans la foulée. À Montpellier, on propose un "appel régional et national" sur la place de la Comédie à partir de 14h. Tout comme à La Rochelle où les organisateurs veulent "redonner le surnom de [leur] ville : La Rochelle belle et rebelle-toi !!!!" Comme chaque semaine un événement est aussi prévu à Lyon à partir de 14h. Et Priscillia Ludosky sera à Lille, sur la place de la République, où l’événement s’intitule "Acte 19 : Nos yeux valent moins que la vitrine du Fouquet’s" en référence au saccage de ce restaurant luxueux le samedi 16 mars à Paris et afin de demander à la maire de la ville, Martine Aubry (PS) de "prendre un arrêté municipal interdisant l’usage du LBD".