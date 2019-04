Gilets jaunes : à quoi faut-il s'attendre pour l'"acte 22" ?

"L'acte 22" du mouvement des Gilets jaunes saura-t-il mobiliser de nouveau ? Alors que la contestation du samedi 6 avril avait acté la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, les appels à manifester samedi 13 avril entendent bien lui donner un nouveau souffle. Alors, à quoi faut-il s'attendre ?





Pour ce nouveau week-end de mobilisation, deux villes, Paris et Toulouse, semblent avoir été choisies comme point de ralliement de la contestation. Un premier appel à manifester intitulé "Acte XXII : Toulouse Capitale Nationale Des Gilets Jaunes" a d'ores et déjà rallié plus de 1400 participants et plus de 4000 personnes intéressées sur la page Facebook de l’événement.