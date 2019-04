Une convergence entre Gilets jaunes et Black blocs est-elle possible?

Cette volonté, nous l’avons également observée auprès de plusieurs manifestants de la première heure. Interrogés par LCI, ils sont nombreux à estimer que la casse sert leur cause. C’est ce qu’analyse Caroline Guibet Lafaye. Si elle estime qu'il y a une "instrumentalisation des séquences de destruction" dans le traitement "politique et médiatique" qui peut effectivement desservir le mouvement, la chercheuse souligne que ce dernier a moins à perdre d'une mauvaise publicité que d'un gouvernement qui continuerait à faire "la sourde oreille". "L’arrivée des Black Blocs leur permet de faire gonfler les rangs et d’avoir une population plus jeune au sein des cortèges. De plus, on multiplie les émissions autour des destructions. Une audience qui n’est jamais apportée à l’ensemble des propositions formulées par le mouvement. Donc oui, ces phénomènes marginaux de casse sont un support pour les Gilets jaunes."





Si les dégradations peuvent poser problème à certains Gilets jaunes, une majorité d’entre eux ne se sent pas dépassée par ces scènes. Et parfois même y participe. Comme le note la spécialiste des questions de radicalité, "il ne faut pas être naïf" et se rappeler que, dès les premières mobilisations du 17 novembre, des "symboles" étaient visés, tels que la grande distribution ou les banques. Et à Paris, des manifestants en vêtement fluo se sont déjà appropriés les actions des cagoules noires. "Les dégradations à Paris, notamment celles commises lors de l’acte 18, ne sont clairement pas que le fait de jeunes hommes de la classe moyenne en études supérieures [le profil le plus commun d’un Black Block, selon ses recherches ndlr]." Du côté jaune, la convergence est donc inéluctable.