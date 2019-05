Acte 26 des gilets jaunes : 18 600 manifestants partout en France

La mobilisation des "gilets jaunes" s’essouffle un peu plus ce samedi 11 mai. Pour leur acte 26, les deux principaux cortèges sont descendus dans les rues de Nantes et celles de Lyon où quelques échauffourées ont eu lieu avec la police. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 18 600 manifestants sur tout le territoire, contre 19 000 la semaine dernière.



