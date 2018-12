Sécurité, transports, magasins... À quoi s'attendre à Paris ce samedi ?

Au moins huit points de rassemblement sont évoqués sur les réseaux sociaux, sans compter les "manifs sauvages". A la veille de l'Acte V, les Gilets jaunes et soutiens font part d'événements samedi à Paris notamment aux Champs-Elysées (8e), à la porte d'Orléans (14e), à Bastille (4e), à la gare Saint-Lazare, à l'Hôtel de Ville, au Palais de l'Elysée...





Afin de sécuriser les rues de la capitale et tenter d'éviter la casse, les pillages et les débordements dont a été le théâtre la plus belle ville du monde puis plus d'un mois maintenant, 8000 forces de l'ordre - compagnies républicaines de sécurité (CRS), escadrons de gendarmerie mobile et les éléments mobiles, chevaux - et 14 véhicules blindés de la gendarmerie seront déployés sur la voie publique. Un dispositif semblable à celui mis en place la semaine dernière.