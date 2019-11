Acte 52 des Gilets jaunes : plusieurs milliers de manifestants à Montpellier, Strasbourg, Toulouse et Bordeaux

Presque un an après le début du mouvement, plusieurs milliers de Gilets jaunes se sont une nouvelle fois mobilisés ce samedi dans plusieurs villes de France. A Montpellier, entre 600 et 700 personnes ont ainsi défilé, en réponse à un appel "national". Plusieurs interpellations ont été effectuées dans une ambiance assez tendue.

Au total, 12 personnes ont été interpellées et 3 membres des forces de l'ordre ainsi qu'un manifestant ont été légèrement blessés dans cette mobilisation, a indiqué la préfecture de l'Hérault à l'AFP. Toujours selon la préfecture, une des personnes interpellées était munie d'une arme de poing "de calibre 8 mm".

A Strasbourg, quelques centaines de Gilets jaunes ont répondu à un appel régional à manifester dans la capitale alsacienne, munis de pétards et de fumigènes, et ont défilé bruyamment en début d'après-midi. Certains d'entre ont brandi, selon l'AFP, une banderole indiquant : "Vivre et non survivre, on ne lâche rien". Des slogans hostiles à Emmanuel Macron ont également été scandés. Selon le journal L'Alsace, des bouteilles ont été lancées par des manifestants à destination des forces de l'ordre.