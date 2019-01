"Acte 9" des Gilets jaunes : entre Bourges et Paris, à quoi s’attendre samedi?

Contrairement au samedi précédent, et comme pour "l’acte 6", les grandes figures du mouvement ne manifesteront pas ensemble ce samedi 12 janvier. Éric Drouet a prévu, et ce depuis sa première garde à vue fin décembre, de se rendre à Paris. De leurs côtés, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle iront à Bourges. Une différence affichée, et assumée. Et l'occasion de faire un point sur ce qui est organisé pour ce nouvel "acte".