Acte I des "gilets bleus" : les policiers rouennais expriment leur colère

A Rouen, en Seine-Maritime, une cinquantaine de policiers ont filtré le commissariat ce 19 décembre 2018. Ces gilets bleus n'ont assuré que les services d'urgence. Les négociations entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats n'ont abouti jusque-là qu'à une prime de 300 euros pour les agents mobilisés durant le mouvement des gilets jaunes. Ceci va-t-il suffire ? Y a t-il un risque de mobilisation à l'échelle nationale ? Quelles sont les raisons de leur colère ?



