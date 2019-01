Acte IX des gilets jaunes : la préfète du Cher interdit tout rassemblement en centre-ville

Ce 11 janvier 2019, à la veille de l'acte IX des gilets jaunes, la mairie de Bourges a pris des mesures exceptionnelles en retirant tous les horodateurs et engins de chantier. Les banques et les commerces, eux, sont invités à fermer leurs portes. La préfecture du Cher craint que le centre-ville ne devienne la capitale des gilets jaunes en marge de l'Acte IX du mouvement. Elle interdit tout rassemblement en centre-ville.



