Acte IX des gilets jaunes : plus de monde, moins de violences

À la neuvième journée d'action des gilets jaunes le 12 janvier 2019, ils étaient 84 000 à se manifester un peu partout dans le pays. La mobilisation est plus élevée que la précédente. Elle reste toutefois dans la moyenne des samedis du mois de décembre. Il n'y a pas non plus eu de dérapages spectaculaires, mais on constate tout de même des dégâts. Dans les villes de Bourges et de Bordeaux, des magasins ont été saccagés et des voitures cassées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.