Gilets jaunes : "Les forces de l'ordre resteront positionnées toute la soirée dans Bordeaux"

Situation tendue en fin de journée à Bordeaux pour la cinquième journée de mobilisation des Gilets jaunes. "Des dégradations sont à déplorer, des vitrines brisées et quelques poubelles incendiées", comme a pu le constater ce samedi soir notre journaliste sur place. "Des petits groupes de manifestants circulent encore dans le centre-ville. Ils sont extrêmement mobiles et se déplacent vite", rapporte Guillaume Ployé, indiquant que "les forces de l'ordre resteront positionnées toute la soirée dans le centre-ville de Bordeaux".



