Gilets jaunes : les forces de l'ordre de nouveau mobilisées en nombre

Ce 15 décembre 2018, les autorités ont reconduit le dispositif de sécurité de samedi dernier pour gérer l'"acte V" du mouvement des Gilets jaunes. Contrôles aléatoires, barrages, ... Ces mesures exceptionnelles ont été appliquées dans des villes qui ont connu de gros dégâts, comme Paris, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Elles ont permis aux forces de l'ordre de maîtriser la mobilisation et d'éviter les débordements.



