"Acte V" des gilets jaunes : Paris se prépare à un nouveau samedi de mobilisation

Certains gilets jaunes ont lancé un nouvel appel à manifestation générale à Paris. Cet "acte V" oblige les forces de l'ordre à reconduire le même dispositif de sécurité que la semaine dernière. Au total, 8 000 membres policiers et gendarmes seront mobilisés. La plupart des commerces ont décidé de fermer boutique ce samedi 15 décembre. Certains monuments ont toutefois décidé de rester ouverts.



