"Acte V" des Gilets jaunes : une manifestation sans débordement sur les Champs-Elysées

Sans débordement, les gilets jaunes ont manifesté dans la matinée du 15 décembre 2018 sur les Champs-Elysées. Seuls quelques centaines s'y sont rassemblés, une mobilisation moindre par rapport à celle de la semaine précédente. Mais les manifestants présents sont plus déterminés que jamais à faire appel à la démission d'Emmanuel Macron.



