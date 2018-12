Acte V : un énième samedi d'action en préparation ?

Les professionnels des secteurs hôteliers et commerciaux des abords des Champs-Élysées s'inquiètent de la situation actuelle du pays. Une énième mobilisation des gilets jaunes aura un impact économique conséquent, avec des baisses de réservations attendues dans des établissements hôteliers. Plusieurs emplois sont menacés et les responsables locaux sont pessimistes quant au dénouement prochain de ces manifestations répétitives.



