Acte VIII des gilets jaunes : le point sur le dispositif de sécurité à Paris et en région

Sur les Champs-Élysées, le dispositif de sécurité a été partiellement allégé pour le premier samedi de mobilisation des gilets jaunes de l'année 2019. Les manifestations se veulent pacifiques. Dans tout le pays, 52 unités, soit plus de 4 000 CRS et gendarmes mobiles, ont été déployées en plus des effectifs traditionnels dans les gendarmeries et les commissariats. Après les nombreux dégâts enregistrés le mois dernier à Bordeaux, des voitures blindées sont présentes dans les rues.



