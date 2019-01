Acte X des gilets jaunes : la manifestation se déroule dans le calme à Paris

Cela fait deux mois ce 19 janvier 2019 que la manifestation des gilets jaunes a débuté. Pour cet acte X à Paris, les manifestants ont décidé de bien s'organiser et de rester dans la légalité. Personnel médical, service de sécurité interne, coordinateur... ils ont pensé à tout. Même la distribution de pancartes se fait de manière organisée.



