Acte XI des gilets jaunes : où en est le mouvement ?

Alors que le Grand débat national lancé par Emmanuel Macron s'installe dans tout le pays, certains gilets jaunes irréductibles poursuivent leur mobilisation. Pour l'acte XI, ils sont partis de l'Arc de Triomphe en direction des Champs-Elysées. Du côté du Boulou, c'est la liste de Gilets jaunes aux européennes qui préoccupe et divise les manifestants. A ce stade, quelle suite donner au mouvement ?



