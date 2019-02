Acte XV des gilets jaunes à Clermont-Ferrand : des mesures de sécurité coûteuses pour le contribuable

La municipalité de Clermont-Ferrand a mis en place des mesures de protection et de sécurisation de mobiliers urbains pour l'acte XV des gilets jaunes. Parking fermé, transports en commun suspendus et plus de 50 agents municipaux ont été mobilisés pour sécuriser la ville. Les dépenses engagées dans cette démarche s'élèveraient à près de 300 000 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.