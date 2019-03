Gilets jaunes : un maire prend un arrêté "symbolique" interdisant l'usage des LBD sur sa commune

L'usage des lanceurs de balles de défense (LBD) fait de plus en plus débat en France. De nombreux incidents ont eu lieu lors de manifestations de Gilets jaunes un peu partout en France, poussant le Conseil de l'Europe à demander la suspension de l'usage des LBD dans l'Hexagone. L'ONU, via son Haut commissariat aux Droits de l'Homme, a également mis son grain de sel en réclamant une enquête sur le sujet. Le maire de la commune de Phalsbourg, ville de 5000 habitants située en Moselle, a lui opté pour un choix plus radical : interdire tout simplement ces armes sur le territoire qu'il administre.





Pour ce faire, Dany Kocher, maire sans étiquette en poste depuis 1993, a pris un arrêté municipal. "Les lanceurs de balles de défense seront interdits sur le ban de Phalsbourg" ce samedi, peut-on lire dans ce document révélé par Le Républicain lorrain et le journaliste David Dufresne. Une erreur de frappe indique le samedi 9 mars 2018, mais la signature porte la bonne date.