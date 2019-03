Acte XVIII des gilets jaunes : quel est le profil des casseurs ?

Le 18ème samedi de manifestation des gilets jaunes a été marqué par des scènes de violence. Au total, 254 personnes ont été placées en garde à vue. La plupart d'entre elles, dont 91% sont des hommes et 9% sont des femmes, ne sont pas des casseurs professionnels. Outre les Français, quelques nationalités ont été également représentées comme les Belges et les Allemands. Les 93 interpellés ont été déférés et 87 sont encore au commissariat.



