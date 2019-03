Acteurs grimés en noirs à la Sorbonne : la polémique

Un théâtre a été taxé de racialisme à la Sorbonne. Mise en scène par Philippe Brunet, la pièce a été bloquée et empêchée par des collectifs et des jeunes antiracistes. Pour cause, les acteurs étaient maquillés en noirs. Que s'est-il passé exactement ? Quelle est cette polémique ?



Ce jeudi 28 mars 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous explique la polémique autour d'une pièce de théâtre accusée de blackface à la Sorbonne. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 28/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI.