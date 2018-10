Aéroports de Paris : la cash machine

Nos parlementaires ont donné le 4 octobre 2018 dernier le feu vert pour la vente des parts de l'État dans la Française des Jeux et le groupe Aéroports de Paris. Si le gouvernement veut privatiser l'entreprise aéroportuaire, c'est pour récolter une somme d'argent conséquente. Les sources de revenus de ce joyau tricolore stratégique vont probablement intéresser beaucoup d'investisseurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.