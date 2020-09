Aéroports de Paris : la direction envisage de supprimer jusqu'à 700 postes, alerte un syndicat

Selon l'Unsa Sapap, l'accord de performance collective, qui passe généralement par des baisses de salaire ou une augmentation du temps de travail, est "d'une violence inouïe" et vise 59,3 millions d'euros d'économies par an. Le syndicat souhaite "plus de transparence et d'équité dans ces mesures et une analyse beaucoup plus fine afin de mener des négociations loyales" et prévient qu'il "ne laissera pas la direction profiter de l'opportunité de cette crise pour mettre à mal les acquis sociaux rudement obtenus au fil du temps".

Contactée par nos confrères de l'AFP, la direction n'a pas souhaité faire de commentaire.