Affaire Gabriel Matzneff : dans une lettre ouverte à Vanessa Springora, l'écrivain réfute les accusations à son encontre

Dans ce texte, en effet, point de mea culpa. Gabriel Matzneff affirme à plusieurs reprises, dans un style très enrobé, "ne pas mériter" le portrait "dénigreur, hostile, viré au noir, destiné à me nuire, à me détruire" que fait de lui Vanessa Springora dans Le Consentement. Selon lui, ce n'est "pas un livre à l'image de ce qu'ensemble nous vécûmes, mais un livre où (...) elle tente de faire de moi un pervers, un manipulateur, un prédateur, un salaud. Un livre dont le but est de me précipiter dans le chaudron maudit où ces derniers temps furent jetés le photographe Hamilton, les cinéastes Woody Allen et Roman Polanski", estime-t-il. Un livre, précise-t-il néanmoins, qu'il n'a pas lu et ne lira pas. Il préfère se "contenter" de ses "adorables souvenirs" de l'époque.

Se plaçant dans la position de la victime, l'écrivain semble convaincu que sa relation avec sa "jeune amante" de 13 ans - alors qu'il avait lui même 50 ans - était un "amour fou". Pour tenter d'apporter du crédit à ses dires, Gabriel Matzneff évoque des lettres qu'ils se seraient échangés à l'époque. Selon lui, elles "confirment et corroborent" le récit qu'il fait de leur relation dans La prunelle de mes yeux, un ouvrage paru chez Gallimard en 1993. Pour donner un aperçu de ce qu'il estime être des preuves, il publie dans le corps de son texte une "lettre de rupture" qu'il assure avoir été écrite par Vanessa et qui lui était destinée. "Une lettre de rupture, certes, mais aussi une bouleversante lettre d'amour", dit-il.