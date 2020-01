Affaire Matzneff : le Centre national du Livre demande la suppression de l'aide annuelle versée à l'écrivain

"L'affaire Matzneff" fait couler beaucoup d'encre depuis deux semaines mais commence, finalement, à avoir des répercussions pour l'auteur mis en cause. L'écrivain Gabriel Matzneff, est publiquement accusé d'avoir abusé de jeunes filles et garçons mineurs dans les années 80. Ses actes ont été mis en lumière par le témoignage de l'éditrice Vanessa Springora, condensé dans le livre Le Consentement publié chez Grasset ce jeudi 2 novembre. Le lendemain, le parquet de Paris à ouvert une enquête pour viols sur mineur le visant . Et dans la foulée, le président du Centre national du livre (CNL) a lui-même demandé au ministre de la Culture de supprimer l'allocation annuelle versée à l'écrivain... Par le CNL.

Franck Riester, ministre de la Culture, avait déjà annoncé fin décembre vouloir se renseigner sur l'aide versée à Gabriel Matzneff par l'établissement public qu'est le Centre National du Livre. Il disait alors être prêt à "prendre ses responsabilités". Cette "allocation annuelle aux auteurs" est une aide sociale anciennement accordée aux auteurs vieillissants, ayant de faibles revenus. Actuellement, quinze écrivains âgés entre 72 et 96 ans en bénéficient.

Sur le site du CNL, on apprend que le montant de l’allocation annuelle varie de 3.000 euros à 24.000 euros et est modulable. Mais selon le dernier bilan annuel du centre, en 2018, le montant de l'aide se situait plutôt aux environs de 8.000 euros par bénéficiaire et par an. Si l'établissement public a refusé de communiquer ses chiffres aux médias, selon le Journal du Dimanche, Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, a touché depuis 2002 un total 160.000 euros grâce à cette aide.