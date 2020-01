Affaire Matzneff : l'écrivain pourrait-il être inquiété par la justice ?

Laure Dourgnon, juriste spécialiste des droits de l'enfant et du droit de la dignité, apporte pour LCI un éclairage juridique sur cette affaire qui pourrait être déterminante dans l'évolution des lois contre la pédocriminalité.

LCI : Trente ans plus tard, Gabriel Matzneff peut-il être inquiété pour les faits dénoncés par Vanessa Springora ?

Laure Dourgnon : La première difficulté sur cette question est que les faits ont été perpétrés sous l'empire de l'ancien Code pénal, abrogé en mars 1994. Si un procès démarrait aujourd'hui, les actes qu’il a commis avant 1994 seraient jugés en fonction des textes en vigueur à cette époque là, même si les lois ont changé depuis. Deux questions se posent ensuite : celle de la qualification des faits, et celle de la prescription. A supposer qu’il y ait une plainte, il faut s'attendre à des débats judiciaires sans fin sur ces deux points.

Sur la qualification pénale de ce qu'elle a subi, je préfère ne pas me prononcer. Cela va être le rôle des avocats d'aller chercher les textes applicables aux moments des faits, puis de mener des débats (très probablement horribles) sur son consentement. En revanche en 1986 - année où Matzneff et Springora se sont rencontrés - les prescriptions d’atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol sur mineurs étaient plus courtes. Ce qui induit que les faits, peu importe la façon dont ils seront qualifiés, sont probablement prescrits.

Mais Vanessa Springora ne semble pas être la seule victime. En tout état de cause, il m'apparaît nécessaire qu'il y ait une plainte, un procès pourra libérer la parole d'autres femmes ou hommes qui ont été victimes plus récemment, dans des affaires où l'absence de prescription ne fera aucun doute.