Affaire Jean-Claude Romand : que sait-on de l'abbaye de Fontgombault où l'ancien faux médecin s'est installé ?

La devise de cette abbaye d'architecture romane est "Fons Amoris" (Fontaine d'amour) et la messe y est célébrée en latin et chantée en grégorien. Elle accueille des personnes souhaitant passer une retraite spirituelle, des hommes mais aussi des femmes et des familles, "profitant des offices monastiques et du silence des lieux", peut-on lire sur le site internet de la commune. Les moines, reconnaissables à leur robe de bure noire, y vivent en quasi-autarcie et pratiquent l'artisanat - poterie, émaux, icônes - mais aussi l'élevage, l'agriculture, l’arboriculture et le maraîchage.





Bastion catholique, le village de Fontgombault et ses 249 habitants vivent dans l'ombre de l'abbaye et sa vie politique, a ces dernières années été fortement marquée par la présence de ses moines au conseil municipal. La commune a fait l'objet d'une vive controverse il y a six ans quand le village s'est déchiré sur la question du mariage gay, après les propos homophobes de son maire Jacques Tissier en 2012. Le 24 octobre 2013, une délibération votée en conseil municipal annonçait que celui-ci démissionnerait en bloc si un couple homosexuel voulait s'unir à Fontgombault. Le texte avait été annulé par le tribunal administratif de Limoges l'année suivante.