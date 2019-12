Affaire Matzneff : entre soutien à l'auteur et indignation, les réactions du monde littéraire et politique se bousculent

Sur Twitter, une internaute l'a ensuite interpellé pour lui demander "Sommes-nous vraiment en train de comparer les victimes du sida (en majorité des adultes consentants qui n'ont fait de mal à personne) avec des pédophiles assumés qui brisent les enfants ?", a finalement eu une réponse de la part de l'interrogé. "J'ai juste essayé maladroitement de dire que notre époque ne supporte plus ce qui était toléré il y a 40 ans. Je crois qu'un certain puritanisme (manif pour tous et d'autres) cherche à réécrire le passé (y compris celui des rapports consentis) pour aseptiser le présent", a répondu le journaliste. Ce message ayant d'autant plus déclencher la colère des twittos. Le lendemain, il a néanmoins rédigé : "Si on déchaîne une telle colère c qu’on a été maladroit dans l’expression. Le père de 5 enfants que je suis ne peut que réprouver ces pratiques. On a changé d’époque tant mieux. Amicalement".