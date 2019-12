Affaire Matzneff : l'écrivain pourrait-il être inquiété ?

Mais Vanessa Springora ne semble pas être la seule victime. En tout état de cause, il m'apparaît nécessaire qu'il y ait une plainte, un procès pourra libérer la parole d'autres femmes ou hommes qui ont été victimes plus récemment, dans des affaires où l'absence de prescription ne fera aucun doute.

Sur la qualification pénale de ce qu'elle a subi, je ne préfère pas me prononcer. Cela va être le rôle des avocats d'aller chercher les textes applicables aux moments des faits, puis de mener des débats (très probablement horribles) sur son consentement. En revanche en 1986 - année où Matzneff et Springora se sont rencontrés - les prescriptions d’atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol sur mineurs étaient plus courtes. Ce qui induit que les faits, peu importe la façon dont ils seront qualifiés, sont malheureusement prescrits.

On est qu’au tout début du début des réflexions sur le sujet du consentement. C’est la raison pour laquelle les affaires dévoilées par Vanessa Springora ou par l’actrice Adèle Haenel sont extrêmement intéressantes et importantes. Je les vois comme des phénomènes sociologiques qui vont faire évoluer le droit.

LCI : D'autres actions en justice peuvent-elles être envisagées ?

Laure Dorgnon : Ce n’est pas qu’une histoire de pédocriminalité comme il y en a malheureusement plein, l’affaire Matzneff pose la question des complicités, notamment de la part des nombreux “relais” des agissements de l’auteur, que peuvent être par exemple les proches. Plus globalement dans le "cas Matzneff", on peut penser à la responsabilité civile des éditeurs, qui se prescrit par 20 ans (article 2226 du Code civil). La maison d'édition qui a notamment réédité Les moins de 16 ans en 2005, pourrait être attaquée en tant qu'incitation à la pédocriminalité. Mais les médias et journaux l'ayant accueilli ou diffusé, ainsi que les membres du jury du concours Renaudot - lui ayant attribué le prix en 2013 - sont aussi potentiellement concernés. Cela suppose encore une fois que les victimes ou les associations portent plainte pour leur demander réparation. Tous ceux qui par leurs actions ont engagé leur responsabilité civile pourraient être traduits devant les juridictions civiles et avoir des condamnations financières.

Enfin, le tourisme sexuel à l'étranger, dont Gabriel Matzneff ne se cache pas, peut être poursuivi devant les juridictions françaises. Et je ne serais pas étonnée que ce soit cette incrimination qui l'envoie sous les verrous.