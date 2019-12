Affaire Matzneff : une époque où "la littérature passait avant la morale", estime Bernard Pivot

La vidéo mise en ligne par l'Ina est proche des 500 000 vues sur Twitter. Et s'accompagne d'innombrables commentaires scandalisés. Mars 1990 : l'écrivain Gabriel Matzneff qui approche alors les soixante ans, est invité sur le plateau d'Apostrophe, émission littéraire animée par Bernard Pivot. Il est convié pour parler de la publication de "Mes amours décomposés", un nouveau tome de son journal intime, dans lequel l'auteur décrit sans rougir son attirance pour les (très) jeunes filles et garçons.

Pas gêné le moins du monde par la teneur du récit, Bernard Pivot demande d'abord à l'écrivain pourquoi il s'est "spécialisé dans les lycéennes et les minettes", rappelant tout sourire que "au dessus de vingt ans on voit bien que cela ne vous intéresse plus". Visiblement amusé par les réponses de son interlocuteur - qui déclare sans sourciller que les adolescentes sont "plus gentilles"- Bernard Pivot enchaîne : "Mais pourquoi les collectionner autant ?" puis lit plusieurs passages bien choisis du livre : "quelles bousculades à ma porte et à mon lit", "j’ai présentement 12 maîtresses régulières que je dois honorer", "j’ai une écurie de jeunes amantes", etc. Gloussements généralisés sur le plateau.