Vincent Lambert : à l'approche de l'arrêt des traitements, ses parents en appellent à Emmanuel Macron

Monsieur le Président, au moment même où la France prend la présidence du Conseil de l'Europe pour les six prochains mois, quel signal désastreux notre pays est-il en train de lancer, à la fois aux personnes handicapées et à la communauté internationale ?" ajoutent-ils. "Quelle est cette urgence à ce que Vincent Lambert meure ?". Selon eux, sa mort "apparaîtra aux yeux de la postérité comme un crime d'État commis au prix d'un coup de force contre l'État de droit".





Farouchement opposés à l'arrêt du traitement, les parents du patient appellent également à un rassemblement devant l'hôpital Sébastopol dimanche dès 15h00 pour "supplier" les médecins "de continuer à nourrir et hydrater" leurs fils.





Cette famille est déchirée : d'un côté les parents, Viviane (73 ans) et Pierre (90 ans), fervents catholiques, ainsi qu'un frère et une sœur; de l'autre l'épouse de Vincent, Rachel, six frères et sœurs et son neveu François dénoncent un "acharnement thérapeutique". Les avocats des parents ont aussi saisi un organisme de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), qui a demandé deux fois à la France, le 3 mai et vendredi, de ne pas suspendre les soins dans l'attente de l'examen du dossier sur le fond par ses soins. Mais la France répète que ces mesures conservatoires "sont dépourvues de caractère contraignant" et met en avant le "droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable".





De son côté, la Conférence des évêques (CEF) s'est étonnée samedi de la "précipitation" à conduire "vers la mort" Vincent Lambert, et interroge : "Pourquoi ne pas attendre la réponse sur le fond de la part du Comité de l’ONU ?". Dans son communiqué, la CEF questionne également le fondement même de cette décision en mettant en doute le raisonnement selon lequel le maintien des soins de Vincent Lambert s'apparenterait à une "obstination déraisonnable" telle que visée par la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la fin de vie. "N’a-t-il pas le droit d’être nourri et hydraté par voie entérale puisque ce sont des soins de base auxquels tout être humain a droit ? À quels cas exceptionnels son hydratation et son alimentation actuelles correspondent-elles à une obstination déraisonnable ?", demande la CEF.