Affluence "très dangereuse" à cause de la grève : quelles mesures de sécurité dans les gares demain ?

Les entreprises de transport sonnent l'alarme. Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce particulièrement forte cette semaine dans les transports d'Ile-de-France, les deux opérateurs, SNCF Transilien et RATP, veulent dissuader les voyageurs de se rendre dans les gares. "Tous ceux qui peuvent éviter de se déplacer sont invités à le faire", a demandé Elisabeth Borne lors du Grand Jury sur LCI.

Même demande à la RATP qui invite ainsi "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements" en raison d'un "fort risque de saturation du réseau" - dix lignes de métro seront totalement fermées lundi.

Chez SNCF Transilien, on alerte sur un risque d'affluence exceptionnelle dans les gares, qui pourrait s'avérer "très dangereuse" pour la sécurité des voyageurs. Un message relayé par le gouvernement, via son site dédié, qui évoque le mouvement social sous forme de questions-réponses. "Y a-t-il une prise en compte du risque spécifique ?" interroge-t-il ainsi. Réponse : "La sûreté dans les gares et dans les trains fera l'objet d'une attention toute particulière via notamment les agents de la sûreté ferroviaire présents sur le terrain, les caméras de vidéosurveillance et du travail 7j/7 et 24h/24 du poste de supervision sûreté de la SNCF".