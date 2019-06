Agnès Buzyn veut préparer les professionnels de la santé à un éventuel épisode caniculaire durant l'été

La semaine dernière, Agnès Buzyn avait annoncé, au cours d'une réunion qui s'était tenue au ministère, le déblocage de 70 millions d'euros pour "apaiser" la colère des soignants. La ministre de la Santé a proposé une enveloppe de 15 millions d'euros pour permettre "aux services d’urgences en tension" de "renforcer leurs effectifs paramédicaux durant la période estivale et de maintenir ainsi un maximum de lits ouverts". Or selon les chiffres communiqués ce lundi 17 juin par le collectif InterUrgences, cette enveloppe ne correspondrait qu'à "une personne de plus par service d'urgences durant 60 jours". Loin des 10.000 postes demandés, donc.





Lorsque nous avions rencontré des soignants mobilisés la semaine dernière, certains d'entre eux avaient émis quelques doutes quant à son efficacité. "Le plan canicule, c’est le même que tous les ans et ça ne marche pas. La réunion qui se tient pour préparer ce plan, arrive trop tardivement, il y a des lits qui ont commencé à fermer. On sera peut-être un peu mieux que les étés d’avant mais …", expliquaient-ils à LCI.





La canicule de l'été 2018, deuxième plus chaud de l'histoire de France, avait provoqué environ 1.500 morts de plus qu'un été normal, soit 10 fois moins que la canicule terriblement meurtrière de 2003 et également moins que les autres épisodes caniculaires des dernières années, selon la ministre.