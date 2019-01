Une date, un lieu, deux manifs : la difficile cohabitation des écologistes et des Foulards rouges dimanche à Paris

Sur la page Facebook de l'Agora pour le climat qui doit se tenir dimanche prochain, certains internautes s'inquiètent. "Comment ferez-vous pour cohabiter sans risque de provocations et de violence avec les Foulards rouges et leurs soutiens qui débuteront leur marche comme vous place de la République à la même heure et le même dimanche 27/1 ?", demande Jean-Pierre Milone. Chrial Perez, plus vindicatif, refuse d'être assimilé à "Macron et sa clique" : "Hors de question, ça va partir en cacahuète, j'annonce", dit-il.





Un même lieu pour deux événements bien distincts : une journée d'actions pour pousser le gouvernement à prendre des mesures pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique et une "Marche républicaine contre les violences" en réponse au mouvement des Gilets jaunes. L'opération est plutôt délicate. D'un côté comme de l'autre, on soutient être le premier à avoir revendiqué le point de rendez-vous.





La Marche Républicaine pour les Libertés est née de l'association de membres du groupe Facebook "Stop, ça suffit", et des Foulards rouges, deux regroupements citoyens opposés aux blocages et aux violences des Gilets jaunes. Théo Poulard, le représentant des Foulards rouges, a cependant émis une condition à cette union : que la marche soit apolitique. "On devait faire cette manifestation le 20 janvier à Paris, mais la préfecture de Paris nous a demandé de la repousser pour ne pas tomber le même jour que la Marche pour la vie", nous raconte-t-il. "Ce sont eux qui nous ont proposé la place de la République, parce que c'est facile à sécuriser, et la date du 27. Nous, à la base, on pensait reporter à plus tard."





"On a lancé notre événement début décembre dans la foulée de la Marche pour le climat du 8 décembre, qui avait rassemblé 25.000 personnes à Paris et qui avait terminé place de la République", rétorque Elodie Nace, une porte-parole de l'Agora pour le climat. Petits retards ? Couac à la préfecture ? Cette dernière doit se tourner vers les organisateurs prochainement, deux à trois jours avant l'événement - un délai habituel, mais qui laisse les deux camps dans l'expectative.