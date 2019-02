Aides de l'État : les révoltés du bio

Ce samedi 23 février 2019, au cours de sa visite à la 56ème édition du Salon de l'Agriculture, Emmanuel a été interpellé au sujet du retard des aides allouées pour le secteur bio. Le gouvernement s'est engagé à verser dans les prochaines semaines les 60 millions d'euros restants de ce programme.



Notre pays compte plus de 40 000 fermes bio. Chaque année, l'État devrait leur verser 160 millions d'euros d'aide, mais il y a du retard. Selon certains agriculteurs, ce dernier serait dû à un bug informatique.



