Aigle Azur : la faillite attire les repreneurs

JT 20H - Si Aigle Azur n'a pas encore reçu d'offres concrètes de reprise, beaucoup de compagnies sont très intéressées. Mais pourquoi cette entreprise en cessation de paiements intéresse les repreneurs ?

Les avions de la compagnie Aigle Azur sont désormais cloués au sol. Sa dette atteint 40 millions d'euros. Si ses caisses sont vides, elle a tout de même un trésor de guerre à vendre, ses créneaux horaires. Neuf mille huit cents droits d'atterrissages et de décollages par an à Orly, c'est 4% de la totalité des créneaux horaires de l'aéroport. Une quantité d'autorisations très rarement disponible sur le marché.



