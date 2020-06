Air France : "Le secteur aérien traverse une crise sans précédent, même le 11 septembre n'a rien à voir"

Selon nos informations, Air France, durement touchée par la crise du Covid-19, chercherait à obtenir le départ d'environ 300 pilotes, 2.000 personnels de cabine et 6.000 personnels au sol, soit un total de 8.300 postes. Invité de LCI ce jeudi matin, Alexandre de Juniac, l'ancien PDG d’Air France-KLM -et qui, depuis 2016, est le directeur général de l’Association internationale du transport aérien (IATA), est revenu sur la crise terrible que traverse le secteur aérien en général et sur la situation d'Air France en particulier.

"Le secteur aérien traverse une crise sans précédent, même le 11 septembre, le SARS, la crise économique de 2008 n’avaient rien à voir avec ce que nous vivons aujourd’hui. En gros, 90% de la flotte de la plupart des compagnies est au sol, le trafic a chuté d’environ 80-90%, donc les avions n’ont pas volé pendant trois mois et les passagers ne sont plus là. Il n’y a plus de chiffre d’affaires, plus de revenus dans les compagnies et le retour à l’équilibre devrait prendre un certain temps", a indiqué Alexandre de Juniac.