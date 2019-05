Air France : près de 500 postes supprimés pour sauver ses vols intérieurs

Air France a présenté ce lundi un plan pour tenter de réduire ses pertes. Il prévoit la suppression de près de 500 postes au sein du personnel au sol dans notre pays. Cela après quasiment 200 millions d'euros de perte sur les vols intérieurs en 2018. Pour cause, la concurrence du TGV et des compagnies aériennes low cost. Quelle est donc la stratégie de la compagnie nationale ?



