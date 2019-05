Airbus : 50 ans de succès

C'était le matin du 29 mai 1969, il y a un demi-siècle, la France et l'Allemagne donnaient naissance à Airbus, saluées par beaucoup de moquerie. Cinquante ans plus tard, le géant de l'aéronautique a créé des centaines d'emplois dans le monde et a fabriqué 12 000 avions. Retour sur un incroyable succès.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.