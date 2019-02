Airbus annonce la fin de la production de l’A380

Airbus annonce ce jeudi la fin de la production de l'A380, son vaisseau amiral dont les livraisons cesseront en 2021, via un communiqué signé du président Tom Enders, après que la compagnie Emirates a décidé de réduire ses commandes de 39 A380. "La cause de cette décision est que notre carnet de commandes n’est plus suffisant pour nous permettre de maintenir la production de l’A380, a expliqué Tom Enders. Cela mettra un terme aux livraisons d’A380 en 2021". Emirates remplace cette commande par une autre pour 40 A330neo et 30 A350.