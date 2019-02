Airbus : l'A380 en bout de piste

La production de l'A380 va s'arrêter. Ce programme a été lancé au début des années 2000. À l'époque, le président Jacques Chirac, saluait cette prouesse technologique et ses pièces venant de toute l'Europe. Comment expliquer cet échec sur le plan commercial ? Comment réagissent les salariés d'Airbus ?



