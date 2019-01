"Alimentée par des robots", "illégale" ? Questions sur la cagnotte pour les forces de l'ordre

Ces soupçons ont été principalement alimentés par le site Yetiblog.org, qui a relaté plusieurs "étranges événements" ayant eu lieu dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 janvier. Les faits : le montant de la cagnotte, censé se mettre à jour au fur et à mesure des dons, a continué de grimper avec la même régularité au fil des heures. Et ce, même en plein milieu de la nuit. En s’appuyant sur des captures d’écrans et des graphiques crées par des internautes, la page relève l’incohérence d’une telle régularité dans les dons, censés émaner de particuliers. Sur les réseaux sociaux, la thèse d’une cagnotte "piratée" , "artificielle" et "alimentée par des robots" commence à circuler.





Autre preuve selon les internautes à l'origine de la "théorie du robot" : l'installation sur Leetchi de l'outil de protection "Cloudflare", qui sert à sécuriser les sites pour éviter les cyber attaques, au petit matin. Mettant selon eux en évidence que la plateforme a bien été piraté les heures précédentes. Enfin, la multiplication de commentaires "identiques" sur la page de la cagnotte, a été pour certain, le signe d'une automatisation de l'activité, et donc de la présence de robots.