Allier : à la cantine, du pain et de l'eau servis aux enfants dont les parents ne paient plus

REPAS - Efficace certes, mais contestable. Dans l'Allier, deux enfants d'une école primaire dont les parents ne payaient plus la cantine depuis un an ont été privés de repas. Le maire de la commune explique ne pas avoir eu d'autre solution pour faire réagir la famille, qui ne répondait à aucune sollicitation.

Révélée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, l’affaire a de quoi surprendre. A Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l’Allier, deux enfants de l’école primaire Michelet Berthelot n’ont eu, en guise de repas lundi 9 septembre, que du pain et de l’eau à la cantine. La raison de ce menu plus que frugal : leurs parents n’avaient pas payé la cantine depuis plus d’un an.

Qui plus est, la famille n’a répondu à aucune sollicitation : ni aux coups de téléphone, ni aux courriers, ni aux mails, a justifié le maire de la ville, Emmanuel Ferrand (LR), auprès de France 3.