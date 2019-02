La piste d'une baisse des allocations chômage des cadres se précise

L'autre option envisagée pour réduire le déficit serait de plafonner différemment les allocations chômage. Actuellement, le plafond des allocations est fixé à 4 fois celui de la Sécurité sociale, soit 7700 euros par mois. Un des plafonnements les plus élevés de l'Union européenne, selon le gouvernement. L'objectif de l’exécutif serait d'abaisser ces indemnités maximales en ramenant par exemple le plafond à 3 fois celui de la Sécurité sociale, ce qui correspondrait à 5775 euros par mois pour les bénéficiaires et permettrait de dégager 137 millions d'euros d'économie par an, selon l'Unedic, cité par Les Echos. Un montant limité, le taux de chômage des cadres étant de 4%, contre 9% pour l'ensemble de la population.