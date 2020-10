La justice donne raison au Gilet jaune licencié par Amazon pour faute grave

Le licenciement pour faute grave d'un employé du site Amazon de Saran, dans le Loiret, qui avait lancé un appel au blocage de l'entreprise, fin 2018, a été reconnu lundi "sans cause réelle et sérieuse" par le conseil des prud'hommes d'Orléans, selon un jugement que s'est procuré l'AFP.

Le 18 novembre 2018, l'employé avait lancé un message sur le groupe Facebook intitulé "nous gilets jaunes", suivi par 29.000 abonnés, et suggéré le "blocage de l'entrepôt" à la veille d'une période où l'entreprise est au maximum de ses capacités. "Pour frapper un grand coup et nuire à l'économie, blocages des entrepôts Amazon. La semaine du Black Friday commence demain et c'est encore les plus aisés qui vont en profiter", avait alors écrit l'employé.

Il avait reçu les jours suivant une lettre de convocation reprenant les termes de son message et dénonçant une faute grave, avant d'être licencié sans indemnité quelques semaines plus tard.