Annonces d'Emmanuel Macron : des entrepreneurs insatisfaits à Dijon

Suite aux mesures annoncées par Emmanuel Macron le 10 décembre 2018, les artisans et petits commerçants se sentent oubliés. Ils espèrent une plus grande avancée sur la baisse des taxes ou des impôts. A Dijon, la défiscalisation des heures supplémentaires est appréciée, mais cela ne suffit pas. Les entrepreneurs attendent notamment un allègement des charges patronales.



