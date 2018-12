Annulation de la hausse de la CSG : "il a fait un geste, mais est-ce qu'on ne va pas le payer plus tard ?"

Ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures en réponse à la crise des gilets jaunes. Parmi celles-ci : l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros. "Il a fait un geste", estime Maryse Coste, une ancienne salariée de la grande distribution, au micro de Grégoire Guist'hau, en duplex depuis Sainte-Eulalie (Gironde). Mais la retraitée de 69 ans se demande si "on ne va pas le payer plus tard".



