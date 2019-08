Anti-G7 à Hendaye : la venue des black blocks inquiète

Le sommet mondial des sept pays les plus riches du monde se déroule à Biarritz à partir du 24 au 26 août 2019. Près de 10 000 gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité. Par ailleurs, les altermondialistes se préparent à un "contre-sommet" qui aura lieu à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un événement auquel les black blocs pourraient s'inviter. La ville a déjà pris des mesures de précautions, mais les habitants restent inquiets.



