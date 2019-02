Antisémitisme, insultes et violences : qu'en pensent les gilets jaunes ?

Le mouvement des gilets jaunes fête ses trois mois ce 17 février 2019. Des manifestations qui souvent ont été altérées par des violences, des pillages ou des actes de racisme et d'antisémitisme. Pour cet anniversaire, les gilets jaunes souhaitent se démarquer de ces types d'incident et condamnent toute violence et autres dérapages. Ils cherchent par ailleurs d'autres modes d'action.



